Diabete pediatrico la ricetta per l' Umbria | Non servono nuove apicalità
È stato organizzato il primo incontro ufficiale del Centro Studi D1EP Relationships, dedicato alla diabetologia e endocrinologia pediatrica. Durante l'evento, sono stati discussi vari aspetti relativi alla gestione del diabete nei bambini e negli adolescenti. La riunione ha coinvolto specialisti e ricercatori, senza la presenza di rappresentanti di nuove strutture apicali o enti amministrativi. L'obiettivo principale è stato approfondire le pratiche cliniche e la ricerca nel settore.
Si è svolto il primo incontro ufficiale del Centro Studi D1EP Relationships dedicato alla Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica. Un momento storico per l'associazionismo umbro, che ha visto riuniti medici, volontari e rappresentanti delle famiglie per tracciare le linee guida strategiche di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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