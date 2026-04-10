Diabete pediatrico la ricetta per l' Umbria | Non servono nuove apicalità

È stato organizzato il primo incontro ufficiale del Centro Studi D1EP Relationships, dedicato alla diabetologia e endocrinologia pediatrica. Durante l'evento, sono stati discussi vari aspetti relativi alla gestione del diabete nei bambini e negli adolescenti. La riunione ha coinvolto specialisti e ricercatori, senza la presenza di rappresentanti di nuove strutture apicali o enti amministrativi. L'obiettivo principale è stato approfondire le pratiche cliniche e la ricerca nel settore.