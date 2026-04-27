Diabete tipo 1 in Basilicata | l’AGGD lancia il piano d’azione

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Giovanile per la Difesa dei Diritti ha annunciato un piano d’azione riguardante il diabete di tipo 1 in Basilicata. Sono stati richiesti incontri con il presidente della regione, i sindaci di Bardi e Latronico, e con le aziende sanitarie di Potenza e Matera. L’obiettivo è discutere le strategie per affrontare la condizione e migliorare la gestione della malattia nella regione.

? Cosa sapere L'AGGD Basilicata richiede incontri a Bardi, Latronico e alle ASL di Potenza e Matera.. Il piano punta al rinnovo del protocollo farmaceutico scolastico entro giugno prossimo.. Angela Possidente e il nuovo direttivo dell’AGGD Basilicata hanno dato il via alle operazioni sul territorio, inviando richieste formali di incontro a Bardi, Latronico e ai vertici delle ASL di Potenza e Matera per affrontare le criticità del diabete tipo 1. Passato il primo mese dall’insediamento del nuovo gruppo dirigente dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, la macchina associativa è tornata in moto con una strategia che tocca tre fronti: istituzionale, medico e scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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