Diabete tipo 1 in Basilicata | l’AGGD lancia il piano d’azione

L’Associazione Giovanile per la Difesa dei Diritti ha annunciato un piano d’azione riguardante il diabete di tipo 1 in Basilicata. Sono stati richiesti incontri con il presidente della regione, i sindaci di Bardi e Latronico, e con le aziende sanitarie di Potenza e Matera. L’obiettivo è discutere le strategie per affrontare la condizione e migliorare la gestione della malattia nella regione.

? Cosa sapere L'AGGD Basilicata richiede incontri a Bardi, Latronico e alle ASL di Potenza e Matera.. Il piano punta al rinnovo del protocollo farmaceutico scolastico entro giugno prossimo.. Angela Possidente e il nuovo direttivo dell’AGGD Basilicata hanno dato il via alle operazioni sul territorio, inviando richieste formali di incontro a Bardi, Latronico e ai vertici delle ASL di Potenza e Matera per affrontare le criticità del diabete tipo 1. Passato il primo mese dall’insediamento del nuovo gruppo dirigente dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, la macchina associativa è tornata in moto con una strategia che tocca tre fronti: istituzionale, medico e scolastico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diabete tipo 1 in Basilicata: l’AGGD lancia il piano d’azione Notizie correlate Diabete di tipo 1, un incontro pubblico per fare il punto su cure e innovazioneImmaginare non solo una cura, ma una possibile guarigione: è questa la direzione delle nuove ricerche internazionali sul diabete di tipo 1 autoimmune. Ue lancia piano d’azione anti-droni(Adnkronos) – La Commissione Europea, dopo i numerosi episodi di sorvoli non autorizzati ad opera di droni di provenienza ignota avvenuti in diversi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Diabete di tipo 1, la svolta che allontana l'insulina per anni: come funziona la terapia che congela la malattia prima dell'esordio; Diabete di tipo 1, a Bergamo il farmaco che ferma l’orologio della malattia; Diabete di tipo 1, ok dalla FDA per l’uso di teplizumab già dal primo anno di età, per ritardare l’esordio clinico; Diabete di tipo 1: negli Stati Uniti ok all'uso di teplizumab nei bambini più piccoli (dall'anno in su). Diabete tipo 1: due anni in più senza insulina, anche a 12 mesiL'FDA approva Tzield per bambini con diabete tipo 1 dallo stadio 2 dai 12 mesi: ritarda di due anni l'esordio insulino-dipendente. futuroprossimo.it Diabete di tipo 1, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenzaL’anticorpo monoclonale Teplizumab, approvato negli Stati Uniti e ad inizio 2026 dall’autorità regolatoria europea EMA per adulti e bambini sopra gli 8 anni, viene somministrato in Italia in pazienti ... bergamonews.it Il diabete autoimmune (tipo 1) è estremamente eterogeneo. Circa un mese fa, ho postato in merito ad un altro caso di diabete di difficile inquadramento. Era esattamente il 28 marzo. Paziente di circa 30 anni, non in eccesso di peso, sportiva. Glicemia appena - facebook.com facebook