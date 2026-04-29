Il candidato sindaco di Fermo ha presentato la lista Servire Fermo presso la pizzeria Il Carrozzone, situata tra Lido di Fermo e Lido Tre Archi. Ha ricordato che la strada che collega i due quartieri è stata realizzata anni fa con l’obiettivo di unire le zone. Durante l’incontro, Di Ruscio ha affermato che i cittadini liberi rappresentano la buona politica.

Per presentare la lista Servire Fermo, il candidato sindaco Saturnino Di Ruscio sceglie un luogo significativo: "Siamo qui (presso la pizzeria Il Carrozzone) tra Lido di Fermo e Lido Tre Archi, lungo una strada voluta, anni fa, per unire i due quartieri di Fermo". Il nome ‘Servire Fermo’ per ribadire che "siamo mossi da principi etici, morali di Don Sturzo per cui chi fa politica deve essere integro, libero, responsabile e competente. Siamo l’unica, vera, lista civica. Siamo di nuovo in campo perché riteniamo che a Fermo ci sia un deficit molto forte di etica. Negli ultimi anni ho visto risorse pubbliche importanti che prendevano direzioni diverse da quelle cui erano destinate, come per il progetto del biodigestore pagato due volte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Di Ruscio: "Noi liberi, siamo la buona politica"

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