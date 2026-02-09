Ho imparato a tacere noi artisti non siamo più liberi neppure di esprimerci Non esco più da sola dopo le 18 Noi donne viviamo in un momento difficile | parla Donatella Rettore

Donatella Rettore si apre parlando delle difficoltà che stanno vivendo gli artisti e le donne oggi. Durante l’intervista a “Da noi… a ruota libera”, ha detto di sentirsi costretta a tacere e di non essere più libera di esprimersi come prima. Rettore ha anche raccontato di aver ridotto le uscite serali, non uscendo più da sola dopo le 18, e di vivere un momento complicato, in particolare come donna. La cantante si è presentata per parlare del suo nuovo progetto discografico, “Malamocco”, ma non sono mancati i commenti sulla

Donatella Rettore è stata ospite, ieri 8 febbraio, a “ Da noi. a ruota libera” con Francesca Fialdini per presentare il nuovo progetto discografico “ Malamocco “. Durante la chiacchierata la cantante ha parlato anche della sua vita e di come affronta il mondo esterno. Come si definisce l’artista? “Un’antidiva, una persona normale. Mi sono sempre buttata senza verificare se ci fosse un materasso sotto. Non mi sono mai pentita di nulla: la vita è breve e non vale la pena perdere tempo con i rimpianti”. Il discorso poi si è spostato sugli affetti più cari: “Mio padre se n’è andato nel modo peggiore per me, con un infarto improvviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

