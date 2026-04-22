Il primo ministro ha risposto alle dichiarazioni dei rappresentanti russi con una foto sui social, in cui sorride senza mostrare rancore. In un breve messaggio ha affermato che l’Italia è una nazione libera, senza padroni, e che si impegna a difendere gli interessi nazionali. La reazione è arrivata dopo le recenti polemiche e dichiarazioni provenienti dall’estero.

Poche righe, una foto sui social con il sorriso, senza rancore, perché di certe cose si può, forse, solo sorridere. “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”, ha scritto in un post su X l a premier Giorgia Meloni rispondendo agli insulti choc dei russi lanciati nei suoi confronti dall’anchorman della tv Vladimir Solovyev.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni replica col sorriso alle offese dei russi: “Noi siamo liberi, senza padroni e difendiamo l’Italia”

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