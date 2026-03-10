Hoepli verso la liquidazione tutti i dipendenti in sciopero | La cultura si difende non si svende

Oggi i dipendenti della libreria Hoepli hanno scioperato e si sono riuniti davanti alla sede di Milano. La protesta è stata indetta per opporsi alla possibile liquidazione dell'azienda. I lavoratori hanno sottolineato che intendono difendere la cultura e il ruolo della libreria, opponendosi a qualsiasi vendita o svendita delle sue attività. La manifestazione è partita questa mattina e proseguirà fino a nuovo avviso.

Oggi lo sciopero e il presidio dei lavoratori della Hoepli sotto la sede della storica libreria di Milano. La protesta, a cui ha aderito il 100% dei dipendenti, si è tenuta nello stesso giorno in cui è previsto l'incontro del Cda davanti al notaio.