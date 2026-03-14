Hoepli folla numerosa al presidio contro la chiusura | Patrimonio di Milano la cultura non si liquida

Almeno 500 persone si sono radunate questa mattina in via Hoepli a Milano per un presidio contro la possibile chiusura della libreria. I partecipanti hanno esposto cartelli e slogan, manifestando il loro sostegno al negozio considerato un patrimonio culturale della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è protratta per diverse ore.

Milano, 14 marzo 2026 – Almeno 500 persone si sono radunate questa mattina verso le ore 11 in via Hoepli 5 per manifestare la loro vicinanza ai lavoratori dell a storica libreria Hoepli, che hanno organizzato un flash mob contro la liquidazione della casa editrice, con la chiusura del negozio nel cuore di Milano. Milano 14032026 Libreria Hoepli Presidio Flash Mob Manifestazione foto Ansa salmoirago La testimonianza di un dipendente. Letture e canti, alternati ad interventi dei rappresentanti sindacali hanno animato il presidio contro la liquidazione Stefano, dipendente della libreria da più di 27 anni ha testimoniato che “la crisi è stata molto repentina, una crisi di energia c’era da parecchio tempo, ma non ci aspettavamo si arrivasse a questo punto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: “Patrimonio di Milano, la cultura non si liquida” Articoli correlati Crisi Hoepli, Sala con i lavoratori: "La libreria è un patrimonio storico culturale di Milano"“Sto seguendo con grande apprensione le notizie sul futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli, che considero un patrimonio storico... Hoepli verso la liquidazione, tutti i dipendenti in sciopero: “La cultura si difende, non si svende”Oggi lo sciopero e il presidio dei lavoratori della Hoepli sotto la sede della storica libreria di Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hoepli folla numerosa al presidio... Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: Patrimonio di Milano, la cultura non si liquidaTanti cittadini si sono presentati davanti alla libreria, in procinto di chiudere, per manifestare solidarietà ai dipendenti. Quest’ultimi hanno osservato tre ore di sciopero: raccolte 40mila firme pe ... ilgiorno.it Hoepli, la solidarietà del Teatro alla Scala: Siamo vicini di casa e compagni di viaggioIl Teatro alla Scala si schiera a favore della libreria Hoepli, di cui di recente è stata stabilita la liquidazione, ed esprime profonda solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori. Siamo vicini di ... milanotoday.it