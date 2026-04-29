Di Lorenzo accelera | convocazione vicina per Como-Napoli

Il difensore del Napoli sta accelerando i tempi di recupero e potrebbe essere convocato per la partita contro il Como. La trasferta si avvicina e il giocatore sta partecipando a sessioni di allenamento più intense. La squadra partenopea arriva a questa sfida con condizioni fisiche migliorate rispetto ai precedenti impegni. La convocazione del calciatore dipenderà dagli ultimi aggiornamenti medici e dal suo stato di forma.

Il Napoli arriva alla trasferta di Como con sensazioni molto diverse rispetto a qualche settimana fa. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato compattezza, ritmo e convinzione. E ora vede da vicino il traguardo più importante di questo finale di stagione. L’obiettivo è chiaro. Mettere al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League. La sfida contro il Como, in questo senso, può rappresentare un altro passaggio pesante. Non solo per la classifica. Ma anche per confermare i segnali di crescita mostrati nelle ultime uscite. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano descrive così il momento degli azzurri: “ha ritrovato se stessa e con la voglia matta di aggiungere le mani sulla qualificazione per la Champions, che è vicinissima”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Di Lorenzo accelera: convocazione vicina per Como-Napoli Notizie correlate Napoli, Di Lorenzo accelera: Vergara si ferma ancoraNapoli, Di Lorenzo accelera: Vergara si ferma ancora"> NAPOLI – Buone notizie a metà per il Napoli sul fronte infortuni. Como-Napoli, segnali positivi per Conte: può arrivare la convocazione!Giovanni Di Lorenzo si avvicina al ritorno in gruppo e punta alla convocazione contro il Como. Tutti gli aggiornamenti Di Lorenzo accelera: convocazione vicina per Como-NapoliForzAzzurri.net - Di Lorenzo accelera: convocazione vicina per Como-Napoli Il Napoli arriva alla trasferta di Como con sensazioni molto diverse rispetto a qualche settimana ... forzazzurri.net Napoli verso il Como: Di Lorenzo ci prova, niente sconti per Vergara. Il punto su NeresUltime dall'infermeria del Napoli. Come stanno Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara e David Neres prima della sfida al Como. areanapoli.it