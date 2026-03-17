Il difensore del Napoli, Di Lorenzo, ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo, mentre Vergara si è fermato nuovamente per un problema fisico. La squadra partenopea prosegue gli allenamenti in vista delle prossime partite, con l’obiettivo di recuperare tutti i giocatori disponibili. Nessun altro aggiornamento sulle condizioni dei calciatori coinvolti nei recenti infortuni è stato comunicato.

"> NAPOLI – Buone notizie a metà per il Napoli sul fronte infortuni. Il capitano Giovanni Di Lorenzo vede il traguardo, mentre per Antonio Vergara i tempi rischiano di allungarsi. A fare il punto è Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, che ha aggiornato sulle condizioni dei due azzurri. Di Lorenzo è ormai sulla via del recupero dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a fine gennaio contro la Fiorentina. Il rientro in gruppo potrebbe avvenire subito dopo la sosta per le nazionali. Situazione più delicata invece per Vergara. La fascite plantare, gestita anche con infiltrazioni, ha portato a una lesione che impone ora maggiore prudenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Di Lorenzo accelera: Vergara si ferma ancora

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