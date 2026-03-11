Il disastro del modello di sinistra in Puglia | Buco in sanità e aumento delle tasse per i cittadini

La campagna elettorale del centrosinistra in Puglia ha avuto conseguenze evidenti sui cittadini e sulle imprese. La regione si trova a dover affrontare un aumento delle tasse, una diminuzione dei servizi sanitari e una riduzione degli investimenti alle aziende. I problemi nel settore sanitario e le impennate fiscali sono stati i principali effetti visibili di questa strategia politica.

' 'È costata cara ai pugliesi (cittadini e imprenditori) la campagna elettorale del centrosinistra. Dalla sanità alle attività produttive non si è badato a spese, solo che a pagare sono i pugliesi che si ritroveranno con più tasse regionali, meno servizi sanitari e meno investimenti alle aziende". Così il gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Puglia sul disavanzo accertato di 369 milioni di euro nei conti della sanità e sul blocco degli investimenti. Secondo FdI, c'è stato "un clientelismo elettorale che poi ha portato il centrosinistra a vincere grazie a una gestione regionale che ha girato la testa di fronte a grandi sprechi – ha aggiunto il gruppo – ma anche a spese folli che potevano essere maggiormente razionalizzate ".