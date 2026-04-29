Desertificazione commerciale Patrignani Confcommercio | Deve essere riconosciuta come emergenza nazionale

Un rappresentante di Confcommercio ha dichiarato che la desertificazione commerciale nel paese deve essere considerata un’emergenza nazionale. Secondo quanto affermato, è necessario intervenire con misure coordinate a vari livelli per contrastare questa problematica. La richiesta arriva in un momento in cui molte attività commerciali stanno chiudendo o riducendo la propria presenza sul territorio. La questione viene sollevata come prioritaria per il settore.

“La desertificazione commerciale deve essere riconosciuta come un’emergenza nazionale e affrontata con interventi coordinati a tutti i livelli”. È quanto sostiene il presidente di Confcommercio cesenate, Augusto Patrignani, che richiama l’attenzione sulla situazione di Cesena e del Cesenate, dove.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Desertificazione commerciale, Patrignani (Confcommercio): "Patti locali per riattivare i negozi sfitti"La desertificazione commerciale non è solo un problema economico, ma una questione che riguarda la qualità della vita delle città, la sicurezza dei... Confcommercio, desertificazione commerciale, in campo il progetto CitiesArezzo, 16 marzo 2026 – “Rafforzare le politiche di rigenerazione urbana e sostenere il commercio di prossimità”. Una raccolta di contenuti Confcommercio: Desertificazione commerciale non è un destino ma un’emergenza civileSi è tenuto presso la Sala Blasco del Palazzo di Città di Sciacca un incontro dal tema: Desertificazione Commerciale: Analisi e Proposte di Lavoro ... grandangoloagrigento.it Confcommercio, desertificazione commerciale, in campo il progetto CitiesArezzo, 16 marzo 2026 – Rafforzare le politiche di rigenerazione urbana e sostenere il commercio di prossimità. Per il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni è questa la medicina alla ... lanazione.it