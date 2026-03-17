confcommercio desertificazione commerciale in campo il progetto cities

Confcommercio ha annunciato l’avvio del progetto Cities, volto a contrastare la desertificazione commerciale nelle città. La proposta punta a rafforzare le politiche di rigenerazione urbana e a sostenere il commercio di prossimità, coinvolgendo diverse aree del paese. L’iniziativa mira a intervenire sui centri storici e aree commerciali vulnerabili, con l’obiettivo di rivitalizzare il tessuto commerciale locale.

Arezzo, 16 marzo 2026 – “ Rafforzare le politiche di rigenerazione urbana e sostenere il commercio di prossimità”. Per il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni è questa la medicina alla desertificazione commerciale, fenomeno che emerge nuovamente dall’ultima edizione dell’Osservatorio “Città e demografia d’impresa” realizzato dall’Ufficio Studi di Confcommercio. L’analisi prende in esame l’evoluzione delle imprese dal 2012 al 2025 nei 122 comuni medio-grandi italiani, mettendo a confronto l’andamento delle attività nei centri storici con quello delle altre aree urbane. Ad Arezzo il commercio continua a ridursi. Tra il 2012 e il 2025 il numero di negozi al dettaglio nel centro storico è passato da 698 a 497, con una perdita di 201 attività in tredici anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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