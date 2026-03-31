Covid nuova variante Cicada | cos’è i sintomi e quali sono i rischi Pregliasco | Rimarrà per anni

Una nuova variante del Covid-19, denominata Cicada, sta attirando l’interesse della comunità scientifica. Le autorità sanitarie hanno identificato questa mutazione, che si caratterizza per specifici sintomi e potenziali rischi. Un esperto ha dichiarato che la presenza di questa variante potrebbe protrarsi negli anni. Al momento, non sono state segnalate mutazioni di gravità superiore rispetto alle varianti precedenti.

Una nuova variante del Covid-19 torna a richiamare l’attenzione della comunità scientifica internazionale. Denominata BA.3.2 e soprannominata “Cicada”, questa mutazione del virus si sta diffondendo con crescente rapidità, in particolare negli Stati Uniti, dopo essere stata individuata per la prima volta in Sudafrica alla fine del 2024. Gli esperti monitorano con attenzione la sua evoluzione, soprattutto per le numerose modifiche genetiche che potrebbero influenzarne la trasmissibilità. Leggi anche: Covid, confessione bomba di Pregliasco: “È vero, l’ho fatto” Caratteristiche della variante Cicada. La variante BA.3.2 appartiene alla famiglia di Omicron e ha iniziato a circolare in modo silenzioso già negli ultimi mesi del 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Covid, nuova variante Cicada: cos’è, i sintomi e quali sono i rischi. Pregliasco: “Rimarrà per anni” Articoli correlati Leggi anche: Variante Covid Cicada avanza negli Usa, sintomi del virus che "confonde difese immunitarie e sfugge a vaccini" Leggi anche: Ecco che cos'è questa malattia, quali sono i sintomi e quali le cure Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Covid, spunta la nuova variante Cicada: BA.3.2 'confonde' le difese immunitarie; Covid, la nuova variante Cicada avanza negli Usa. Pregliasco: Sfugge ai vaccini; Covid, la nuova variante Cicada esplode negli Usa. Pregliasco: Sfugge alle difese immunitarie; Covid, arriva la nuova variante Cicada: cos'è, i sintomi e quali sono i rischi. Pregliasco: Rimarrà per anni. Covid, arriva la nuova variante Cicada: cos'è, i sintomi e quali sono i rischi. Pregliasco: «Rimarrà per anni»Una nuova variante del Covid si sta facendo strada e attira l’attenzione degli esperti: si chiama BA.3.2, è stata ... msn.com Covid, torna la paura per la variante Cicada BA.3.2: corre veloce e allarma gli esperti https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/covid-variante-cicada-murazioni-sinbtomi-prevenzione/ facebook «Io, medico anti-Covid, multato con due colleghi per assembramento. La sanzione 5 anni dopo» x.com