In Inghilterra si è verificato un focolaio di meningite considerato tra i più gravi degli ultimi tempi, con numerosi casi segnalati. Il professor Bassetti ha commentato che si tratta di uno dei focolai più esplosivi mai registrati, sottolineando la necessità di monitorare la situazione e di valutare i rischi potenziali anche per l'Italia. La trasmissione della malattia avviene principalmente attraverso le vie respiratorie.

Si parla di focolaio “senza precedenti”: 27 casi di meningite nel Kent, nella zona a sud-est di Londra, Inghilterra. Lo ha reso noto la UK Health Security Agency, l’organismo che sorveglia la sicurezza sanitaria nazionale: si parla di “15 contagi confermati e 12 sotto esame”. Due i morti, per ora: un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 18. Tanti ragazzi della zona in questi giorni stanno seguendo la profilassi, e altri si stanno vaccinando. La paura, chiaramente, è che il focolaio di meningite possa espandersi anche al di fuori del Regno Unito, fino all’Italia. E c’è già un caso in Francia. “Si tratta di uno dei focolai di meningite... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Focolaio di meningite in UK: quali rischi per l'Italia? Come si trasmette?

Articoli correlati

Meningite e sintomi, Lopalco: “Attenzione ai primi segnali”, i rischi per l’Italia dai casi in UKIl professor Pier Luigi Lopalco parla del focolaio di meningite nel Kent e dei rischi: “I primi sintomi sono mal di testa, febbre e rigidità del...

Allarme meningite Inghilterra, il focolaio si allarga: un caso confermato in FranciaL'allarme meningite in Inghilterra si allarga: nel Kent le infezioni confermate sono 20 con due morti, e un caso è confermato anche oltralpe.

Tutti gli aggiornamenti su Focolaio di meningite in UK quali...

Temi più discussi: Nel Regno Unito è esploso un focolaio di meningite, ma quanto è contagiosa la malattia meningococcica invasiva?; Focolaio di meningite 'senza precedenti' in Gran Bretagna, i casi sono già 27; Focolaio meningite Uk, cosa sappiamo sui contagi? Domande e risposte; Focolaio di meningite nel Kent: 27 casi, allerta sanitaria e vaccinazioni mirate nel Regno Unito.

Focolaio di meningite in GB, i genitori della ragazza morta: VaccinateviNuovo aumento dei casi nell'epidemia di meningite acuta senza precedenti che ha colpito il sud dell'Inghilterra: sono saliti da 27 a 29, secondo l'ultimo bollettino diffuso dell'Agenzia per la sicur ... msn.com

Focolaio di meningite senza precedenti nel Kent, i genitori di una vittima: «Vaccinatevi». Matteo Bassetti: «Da noi si fa propaganda no vax»Un focolaio di meningite nel Kent, nel sud-est del Regno Unito, riporta l’attenzione sulla diffusione della malattia meningococcica. I casi ... msn.com

Focolaio di meningite “senza precedenti” in Inghilterra >>> https://shorturl.at/gqB0j - facebook.com facebook

Il focolaio di meningite B nel Regno Unito che finora ha provocato 2 decessi e almeno 27 casi preoccupa per la sua rapida ed estesa diffusione. Intanto, le autorità sanitarie hanno avviato una campagna vaccinale mirata a 5.000 studenti con Bexsero di GSK x.com