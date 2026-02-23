Orario arma e killer Garlasco depositata la perizia della dottoressa Cattaneo

La perizia della dottoressa Cattaneo evidenzia come l'orario, l'arma e il sospetto killer siano ancora al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. La relazione, depositata questa settimana, analizza dettagliatamente le prove raccolte nel corso degli anni, con l’obiettivo di chiarire i punti ancora oscuri. Gli investigatori si concentrano ora su nuove piste che potrebbero portare a una soluzione definitiva. La vicenda resta aperta e ancora da risolvere.

A quasi vent'anni da quel delitto che sconvolse l'Italia intera, il caso Garlasco continua a far discutere e a dividere. La morte di Chiara Poggi, avvenuta nella villetta di famiglia in via Pascoli, resta uno dei capitoli più controversi della cronaca giudiziaria recente. Una vicenda fatta di sentenze ribaltate, ricostruzioni contrastanti e un'opinione pubblica che, ancora oggi, si interroga su cosa sia davvero accaduto quella mattina d'estate. Nel tempo, il procedimento ha attraversato assoluzioni, condanne e nuovi approfondimenti investigativi.

