il programma con le interviste postume dei personaggi famosi

Si chiama “Famous Last Words” e venerdì è uscita la sua seconda puntata dedicata all'attore Eric Dane, che era malato di SLA Nella sua ultima intervista l’attore statunitense Eric Dane, morto giovedì scorso a 53 anni, ha parlato della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) che gli era stata diagnosticata meno di un anno prima, di come ha affrontato la dipendenza da alcol e droghe e del rapporto coi suoi familiari. Dane era famoso soprattutto per i ruoli nelle serie tv Grey’s Anatomy ed Euphoria, e quella in questione non era un’intervista qualsiasi, perché quando è stata girata Dane sapeva che sarebbe stata pubblicata solo dopo la propria morte. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Sette decenni sul set e un talento sconfinato: alcuni dei personaggi più famosi interpretati dell'attore, scomparso a 95 anniRobert Duvall ha lasciato il segno nel cinema per oltre settant’anni, dopo aver recitato in film iconici come “Il Padrino” e “Apocalypse Now”.

Quali sono le statuine del presepe più vendute a San Gregorio Armeno: dai personaggi famosi ai grandi 'classici'Scopri le statuine del presepe più richieste a San Gregorio Armeno per il Natale 2025, tra personaggi celebri e grandi classici.

Ugo Tognazzi: Come vorrei essere ricordato

Argomenti discussi: Il programma di BA Olimpiadi continua nel fine settimana; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta; Valutato dai ministeri il Programma Operativo 2026-2028 della sanità; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 22 febbraio.

Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana pronte a entrare nella leggendaTra le finali in programma la staffetta maschile di short track con Pietro Sighel e lo sci acrobatico con Jole Galli ... iodonna.it

Olimpiadi: le gare di oggi e il programma. Il pattinaggio di figura con Lara Naki Gutmann e i ragazzi del biathlonP rosegue la seconda settimana di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e anche oggi il programma è ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. A cominciare dalla staffetta 4×7,5km ... iodonna.it

Lello Savonardo. Avion Travel · Dormi e sogna. Interviste su Rai1 in onda sabato e lunedì notte nel programma #cinematografico di #gigimarzullo - facebook.com facebook