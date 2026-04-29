Dentro la sala Var | cos' è e come funziona il Grande Fratello del calcio in Brianza

La sala Var, situata all’interno dell’International Broadcast Centre della Lega Serie A, rappresenta uno dei centri tecnologici principali del calcio europeo. Recentemente al centro di un’indagine che coinvolge presunte partite truccate, questa struttura si trova in Brianza ed è utilizzata per monitorare e verificare le azioni di gioco durante le partite di Serie A. La sala permette di rivedere le immagini e di prendere decisioni in tempo reale, grazie a un sistema di telecamere e tecnologie avanzate.

Prima di essere il fulcro di una mega indagine su presunte partite truccate, è sempre stato uno dei centri tecnologici più strategici del calcio europeo: la Sala Var centralizzata della Serie A, ospitata all’interno dell’International Broadcast Centre (Ibc) della Lega Serie A, è nel cuore della.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dentro la Sala Var, il Grande Fratello del calcio: viaggio nella stanza più discussa La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più?È una partenza in discesa quella del Grande Fratello Vip 2026 che ha preso il via ieri. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dentro la Sala Var, il Grande Fratello del calcio: viaggio nella stanza più discussa; Il designatore arbitrale Rocchi capo della loggia o solo un pretesto? Nel dubbio, Sinner; E adesso mandate Doveri ad arbitrare la finale di Coppa Italia: inchiesta o no, il migliore è lui; Dentro la Sala Var il Grande Fratello del calcio | viaggio nella stanza più discussa. Dentro la sala Var: cos'è e come funziona il Grande Fratello del calcio in BrianzaPrima di essere il fulcro di una mega indagine su presunte partite truccate, è sempre stato uno dei centri tecnologici più strategici del calcio europeo. Come è nata la sala Var e cosa succede all'int ... monzatoday.it Dentro la sala Var, il Grande Fratello del calcio: viaggio nella stanza più discussaTra decine di telecamere, replay al rallentatore, microfoni e collegamenti in tempo reale: ecco come lavora il centro di controllo a Lissone ... msn.com Paola Caruso e il racconto del cuore nella Casa del Grande Fratello Vip Paola Caruso si è aperta con sincerità nel reality, condividendo momenti molto intimi della sua vita. Ha parlato della sua adozione, dell’incontro con la madre biologica a 33 anni e del - facebook.com facebook