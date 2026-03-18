È una partenza in discesa quella del Grande Fratello Vip 2026 che ha preso il via ieri. La puntata di debutto, infatti, non ha entusiasmato sul piano degli ascolti. Nonostante il ritorno “a casa” di Ilary Blasi, nonostante la presenza attesissima di Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, affiancata da Cesara Buonamici, il pubblico non ha manifestato quella curiosità che, sulla carta, era considerata scontata. Peccato. Va detto che la puntata è iniziata qualche istante prima delle 22.00: quella di Canale 5 è una prima serata che ormai inizia in seconda serata. E forse non è un bene. Ilary Blasi compie 44 anni: tra auguri, sorprese e affetti X Leggi anche › Stasera Ilary Blasi apre le porte della Casa del “Grande Fratello Vip 2026”: tutto il cast Grande Fratello Vip 2026, ascolti prima puntata, crollo audience, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più?

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