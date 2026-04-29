Democrazia a rischio | Giannini e Zane tracciano il futuro a Brescia

Il 2 maggio 2026 si terrà a Brescia un incontro tra Massimo Giannini e Marcello Zane, organizzato dalla Fondazione DS. L'evento si concentrerà sul tema degli ottant’anni di democrazia in Italia, con un dibattito che coinvolgerà i due partecipanti. La discussione si focalizzerà sulle sfide e le prospettive del sistema democratico nel paese, analizzando gli sviluppi recenti e le possibili evoluzioni future.

? Cosa sapere Massimo Giannini e Marcello Zane si incontrano a Brescia il 2 maggio 2026.. Il dibattito della Fondazione DS analizza gli ottant'anni della democrazia italiana.. Il 2 maggio 2026, alle ore 17, l’auditorium della sede in via Metastasio 26 a Brescia ospiterà un confronto diretto sul futuro della democrazia, con il coinvolgimento del giornalista Massimo Giannini e dello storico Marcello Zane. L’incontro, organizzato dalla Fondazione DS, si inserisce nel più ampio percorso di riflessione per celebrare gli ottant’anni della italiana. In un momento in cui le fondamenta delle istituzioni vengono costantemente interrogate, la discussione si concentrerà sulla capacità di coniugare la memoria storica con i nuovi scenari contemporanei, cercando di tracciare una rotta per le forme democratiche che verranno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Democrazia a rischio: Giannini e Zane tracciano il futuro a Brescia Notizie correlate Piscina Argelati: 500 cittadini tracciano il nuovo futuro sportivoIl futuro della storica piscina Argelati sta prendendo forma grazie al contributo di circa 500 cittadini che hanno partecipato attivamente al... Confartigianato e Ancos tracciano un bilancio dell'iniziativa "Mani al Futuro-Open Day Artigiano"Centinaia di giovani degli istituti tecnici superiori, tutti attenti e impegnati per scoprire se in loro esiste una vocazione artigiana.