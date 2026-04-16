Confartigianato e Ancos tracciano un bilancio dell' iniziativa Mani al Futuro-Open Day Artigiano

Centinaia di giovani degli istituti tecnici superiori, tutti attenti e impegnati per scoprire se in loro esiste una vocazione artigiana. È positivo il bilancio di “Mani al Futuro - Open Day Artigiano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Palermo e dal Comitato Ancos Aps Palermo, che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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