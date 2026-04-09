Piscina Argelati | 500 cittadini tracciano il nuovo futuro sportivo

Circa 500 cittadini hanno preso parte a un percorso di consultazione promosso dal Comune, contribuendo a delineare il futuro della storica piscina Argelati. La partecipazione popolare ha coinvolto persone di diverse età e provenienze, che hanno espresso le proprie idee e desideri riguardo alla struttura. Questa fase di ascolto rappresenta uno dei passaggi fondamentali per definire i prossimi interventi sul sito.

Il futuro della storica piscina Argelati sta prendendo forma grazie al contributo di circa 500 cittadini che hanno partecipato attivamente al percorso di consultazione promosso dal Comune. La chiusura dell'ultimo incontro di restituzione segna un punto di svolta per la riqualificazione della struttura, che l'amministrazione intende trasformare attraverso un concorso internazionale di progettazione finanziato con fondi pubblici. Il processo decisionale, gestito da From Collective, ha avuto inizio 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piscina Argelati: 500 cittadini tracciano il nuovo futuro sportivo Piscina Argelati. Idee e proposte da 500 cittadiniSi è concluso con l’ultimo incontro di restituzione il percorso partecipativo “Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati“, promosso dal... Leggi anche: Milano decide il futuro della piscina Argelati grazie a un investimento da 28 milioni alle idee dei cittadini Temi più discussi: Piscina Argelati. Idee e proposte da 500 cittadini; Argelati. Oltre 500 persone coinvolte nel percorso partecipativo per una piscina pubblica, accessibile e viva tutto l’anno; Nuova vita per la Piscina Argelati: 28 milioni per riaprirla. Ecco come diventerà; Centinaia di proposte per la piscina Argelati. Piscina Argelati. Idee e proposte da 500 cittadiniSi è concluso con l’ultimo incontro di restituzione il percorso partecipativo Immaginiamo insieme il futuro della piscina Argelati, promosso ... ilgiorno.it ARGELATI. OLTRE 500 PERSONE COINVOLTE NEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER UNA PISCINA PUBBLICA, ACCESSIBILE E VIVA TUTTO L’ANNO(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 aprile 2026 – Si è concluso ieri sera, con l’ultimo incontro di restituzione, il percorso partecipativo Immaginiamo insieme il futuro della Piscina Argelati, promosso ... mi-lorenteggio.com 🟢 Tutte le idee raccolte dai cittadini per riaprire la piscina Argelati - facebook.com facebook