Dembélé è diventato il maestro del pressing ossessivo e in PSG-Bayern ne ha dato un'altra lezione
Durante l'andata della semifinale di Champions League, il giocatore del PSG si è distinto per il suo pressing costante su Neuer e sulla difesa del Bayern. Con un'intensità elevata, Dembélé ha infastidito gli avversari e contribuito alla vittoria per 5-4 della sua squadra. La sua presenza sul campo ha rappresentato un elemento chiave nelle azioni offensive e difensive del match.
Ousmane Dembélé protagonista di un pressing asfissiante su Neuer e la difesa del Bayern durante l'andata della semifinale di Champions vinta dal suo PSG 5-4 contro i tedeschi. È una precisa richiesta di Luis Enrique: "Se non lo faccio finisco in panchina".🔗 Leggi su Fanpage.it
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