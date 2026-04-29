Dembélé è diventato il maestro del pressing ossessivo e in PSG-Bayern ne ha dato un'altra lezione

Durante l'andata della semifinale di Champions League, il giocatore del PSG si è distinto per il suo pressing costante su Neuer e sulla difesa del Bayern. Con un'intensità elevata, Dembélé ha infastidito gli avversari e contribuito alla vittoria per 5-4 della sua squadra. La sua presenza sul campo ha rappresentato un elemento chiave nelle azioni offensive e difensive del match.