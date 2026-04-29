Delusione baby Diavolo Sarà ancora nei Dilettanti

La squadra ha concluso la sua seconda stagione consecutiva in Serie C con una retrocessione ai playout, segnando un ulteriore passo indietro rispetto all’anno precedente. La delusione tra i tifosi è palpabile, mentre il giocatore chiamato in causa ha deciso di rimanere nei Dilettanti, dove potrebbe affrontare una nuova sfida. La squadra si prepara ora alla prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti finora.

La stagione del battesimo in Serie C finita con la retrocessione ai playout. Il secondo anno tra i dilettanti al massimo ai playoff. Una giornata alla fine del campionato per Milan Futuro, domenica in campo con la Vogherese ormai in Eccellenza: basterà non perdere per centrare gli spareggi. Un epilogo che, in Serie D, è però ben lontano dall’equivalere al ritorno tra i professionisti: vinte le sfide del proprio girone, si entra in una graduatoria con le vincenti degli altri otto. In più, il Consiglio Federale ha aggiornato i criteri di ripescaggio: nell’ordine, una nuova seconda squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale seconda squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Delusione baby Diavolo. Sarà ancora nei Dilettanti Notizie correlate SERIE D. Il baby Diavolo frena. Tra Oddo e Amelia finisce ad armi pari. Furlani in tribunaSOLBIATE ARNO La sfida tra Massimo Oddo e Marco Amelia, campioni del Mondo nel 2006 ed ex compagni di squadra in rossonero nel 2010-2011, finisce ad... Leggi anche: Tracollo Pro Patria. Tigrotti nei Dilettanti. Turotti: "Chiudo qui»