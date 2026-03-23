SOLBIATE ARNO La sfida tra Massimo Oddo e Marco Amelia, campioni del Mondo nel 2006 ed ex compagni di squadra in rossonero nel 2010-2011, finisce ad armi pari: Milan Futuro e Nuova Sondrio pareggiano 2-2, sotto gli occhi dell’ad Giorgio Furlani (nella foto), tra gli spettatori al Chinetti. Milan che allunga la serie positiva a cinque turni (tre vittorie): secondo posto a braccetto con il Chievo e tre punti di margine sulle inseguitrici playoff, ma -11 dalla capolista Folgore Caratese. Traoré sblocca subito il match dal dischetto, Longo pareggia incornando un piazzato. Nella ripresa la combinazione Sala-Geroli riporta avanti i ragazzi di Oddo, nel finale però Kanta punisce una disattenzione della retroguardia e firma il definitivo pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D. Il baby Diavolo frena. Tra Oddo e Amelia finisce ad armi pari. Furlani in tribuna

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