? Cosa sapere Il 14 maggio esce nelle sale italiane il film Tre chilometri alla fine del mondo.. Emanuel Parvu esplora l'aggressione omofoba subita da Adi nel Delta del Danubio.. Dal 14 maggio le sale cinematografiche italiane accoglieranno Tre chilometri alla fine del mondo, l’opera di Emanuel Parvu distribuita da Academy Two che esplora il confine sottile tra vittimizzazione e colpevolezza attraverso un dramma ambientato nel Delta del Danubio. La pellicola mette in luce come i pregiudizi possano ribaltare la percezione sociale di chi subisce una violenza, trasformando la vittima in un bersaglio giudicato più colpevole dell’aggressore stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delta del Danubio: il dramma di un ragazzo tra odio e pregiudizio

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