Milano | 12 case per giovani vittime di pregiudizio e odio

Il Comune di Milano ha reso disponibili 12 appartamenti situati nell’hinterland della città. Questi alloggi sono destinati a giovani che hanno subito discriminazioni legate a identità di genere o orientamento sessuale, così come a nuclei monogenitoriali che si trovano in difficoltà economica. La decisione mira a offrire un sostegno abitativo a persone e famiglie che affrontano situazioni di disagio e pregiudizio.

Il Comune di Milano mette a disposizione 12 appartamenti nell’hinterland per sostenere giovani discriminati per identità di genere o orientamento sessuale e nuclei monogenitoriali in difficoltà economica. La Giunta ha approvato una delibera che trasforma il patrimonio immobiliare pubblico in uno strumento di tutela sociale. Gli alloggi, situati nei comuni di Desio, Brugherio e Cinisello Balsamo, saranno gestiti da enti del Terzo settore attraverso concessioni d’uso della durata di dieci anni. L’iniziativa mira a offrire un rifugio sicuro a chi è stato allontanato dalla famiglia o non riesce ad accedere al mercato privato delle locazioni a causa di pregiudizi legati al modo di essere e di amare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 12 case per giovani vittime di pregiudizio e odio Il servizio Civile entra in Procura: 12 giovani per assistere le vittime di Codice RossoIl sindaco Mezzetti e il procuratore Masini hanno lanciato "Semi di Giustizia", un’esperienza di “cittadinanza attiva” rivolta ai giovani dai 18 ai... Giustizia più vicina: 12 giovani aiutano vittime ‘codice rosso’Servizio Civile al Fianco delle Vittime: Dodici Giovani in Procura per i Casi di ‘Codice Rosso’ Dodici giovani tra i 18 e i 28 anni sono stati... Temi più discussi: A Milano nasce lo studentato diffuso: più di 200 appartamenti in tre quartieri popolari; 15 case milanesi che raccontano un secolo di abitare; Dopo Bologna e Milano, anche Venezia: discriminatorio l'art. 40, comma 6, TUI nell'accesso alle case popolari; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: eventi, itinerari, gite. Case a giovani allontanati dalle famiglie per l’orientamento sessuale o l’identità di genere: a Milano l’housing sociale contro la discriminazioneDodici appartamenti di proprietà del Comune e dislocati nell’hinterland a bando anche per nuclei monogenitoriali in difficoltà economica. Inoltre, Palazzo Marino mette all’asta 26 tra box e posti auto ... msn.com A Milano apre il nuovo housing sociale di fondazione Progetto ArcaApre a milano Casa Seneca, il nuovo housing sociale di Fondazione Progetto Arca nel cuore del quartiere Baggio a Milano (in via Scanini 26), realizzato in collaborazione con l’Associazione Seneca, che ... msn.com Olimpia Milano. djtouchoffunk · RAYE with a Touch Of Funk. From defense to offense #ForzaOlimpia facebook Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile. x.com