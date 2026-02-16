Delta del Danubio | l’Acquario di Genova celebra 30 anni di Mercoledì Scienza e la sua biodiversità unica
Il Delta del Danubio, uno degli habitat più ricchi d'Europa, ha attirato l’attenzione dell’Acquario di Genova durante il suo trentennale “Mercoledì Scienza”. Il 18 febbraio, l’istituzione organizza un incontro che mette in luce le specie rare e le caratteristiche di questa vasta zona umida, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio mondiale.
Un Paradiso in Acqua: Il Delta del Danubio al Centro di un Incontro all’Acquario di Genova. Il prossimo 18 febbraio, l’Acquario di Genova ospiterà un evento speciale dedicato al Delta del Danubio, un ecosistema unico al mondo e patrimonio dell’UNESCO. Il fotografo e videoamatore naturalista Marino Carmelo guiderà i partecipanti in un viaggio visivo alla scoperta di questa vasta area umida, offrendo uno sguardo privilegiato sulla sua straordinaria biodiversità. L’iniziativa, parte del ciclo “Mercoledì Scienza” degli Amici dell’Acquario, rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della conservazione di questi ambienti fragili.🔗 Leggi su Ameve.eu
