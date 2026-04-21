Delitto a Lazise | 22 anni per il figlio che uccise il padre

A Lazise, un uomo di 22 anni è stato condannato a 22 anni e 6 mesi di carcere per aver ucciso il padre. La decisione è stata presa dalla Corte d’Assise di Verona, che ha riconosciuto la responsabilità penale del giovane. L’episodio ha avuto luogo nel comune veneto e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La sentenza si basa sulle prove e sui fatti emersi durante il processo.

La Corte d’Assise di Verona ha stabilito la responsabilità penale di Marco Campagnari, condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l’uccisione del padre Franco. Il tragico evento si era consumato il 12 luglio 2024 all’interno dell’abitazione di famiglia situata a Lazise, quando il quarantottenne aveva aggredito il genitore con una serie di colpi di coltello. Le dinamiche del conflitto familiare a Lazise. Il procedimento giudiziario ha permesso di ricostruire i momenti che hanno portato alla morte del sessantasettenne. Secondo quanto emerso durante le sedute, l’aggressione è stata scatenata da un violento diverbio avvenuto tra padre e figlio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Lazise: 22 anni per il figlio che uccise il padre Notizie correlate Delitto di Chiesanuova, condannato a 14 anni il nipote che uccise la ziaÈ stato condannato a 14 anni Mattia Scutti per l'omicidio della zia Laura Frosecchi. Leggi anche: Delitto al Big Town, il processo. Ore 13.11, la sentenza dell’Assise: ventotto anni per padre e figlio