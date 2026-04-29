La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio, in relazione all’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Oggi è stato notificato un invito a comparire all’indagato, che è coinvolto nel caso in concorso con altri. La convocazione si inserisce nelle attività degli inquirenti per fare chiarezza sulla vicenda.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi e il delitto di Garlasco, è stato convocato dalla Procura di Pavia che gli ha fatto notificare oggi un invito a comparire. La notizia anticipata da Repubblica e Corriere della Sera è confermata dal legale dell’amico di Marco Poggi, avvocato Liborio Cataliotti. L’interrogatorio è fissato per la mattina del 6 maggio. Quasi un anno fa, il 20 maggio 2025, l’amico di Marco Poggi era stato convocato una prima volta per essere interrogato nel giorno in cui i pm pavesi, guidati dal Procuratore Fabio Napoleone, hanno depositato la consulenza sulla ‘traccia 33’. Sempio non si presentò su consiglio del suo ex difensore, Massimo Lovati, che aveva rilevato un vizio di forma nell’atto di convocazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio

Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini

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