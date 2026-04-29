Delitto Cracolici | Catanzaro conferma l’ergastolo per Bonavota
La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna all'ergastolo per Domenico Bonavota in relazione all'omicidio Cracolici. La decisione si basa sulle prove raccolte durante il processo e sulla sentenza di primo grado. La vicenda riguarda un delitto avvenuto nel territorio locale, con Bonavota riconosciuto colpevole di aver partecipato all'omicidio. La conferma della condanna rappresenta l'ultimo atto in questa vicenda giudiziaria.
? Cosa sapere La Corte d'Appello di Catanzaro conferma l'ergastolo per Domenico Bonavota per l'omicidio Cracolici.. Il verdetto chiude il caso del duplice omicidio di Vallelonga avvenuto nel febbraio 2002.. La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato l’ergastolo per Domenico Bonavota, ritenendo credibili le testimonianze dei collaboratori di giustizia riguardanti il duplice omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano avvenuto a Vallelonga il 9 febbraio 2002. Il verdetto che sancisce la condanna definitiva per l’esponente della cosca di Sant’Onofrio arriva dopo un lungo percorso giudiziario, chiudendo un cerchio iniziato con le indagini su un agguato orchestrato per una contesa territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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