Diabolik chiesta la conferma dell'ergastolo per il killer di Piscitelli | Delitto di stampo mafioso

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura generale ha richiesto di confermare l’ergastolo per Calderon, accusato dell’omicidio di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli, sostenendo che si tratti di un delitto di stampo mafioso. La richiesta arriva dopo aver analizzato le prove che collegano il killer alle attività criminali della mafia, tra cui le comunicazioni intercettate e i precedenti legami dell’indagato.

La Procura generale ha chiesto di confermare l’ergastolo per Calderon per l’omicidio di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli e di riconoscere l’aggravante mafiosa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”

Gustavo Aleandro Musumeci, conosciuto come Calderon, ha ricevuto una richiesta di ergastolo per l’omicidio di Diabolik, un episodio che le forze dell’ordine collegano a un’attività mafiosa.

Omicidio Piscitelli, rinviato il processo d'Appello per il delitto di Diabolik

Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Omicidio Diabolik, in appello chiesta conferma dell’ergastolo per Calderon: È un delitto di mafia; Omicidio Diabolik, la procura chiede la conferma dell'ergastolo per Calderon e insiste: È delitto di mafia; Diabolik, chiesta la conferma dell'ergastolo per il killer di Piscitelli: Delitto di stampo mafioso; Omicidio Diabolik, la Procura generale: Confermare ergastolo e riconoscere metodo mafioso.

diabolik chiesta la confermaDiabolik, chiesta la conferma dell’ergastolo per il killer di Piscitelli: Delitto di stampo mafiosoLa Procura generale ha chiesto di confermare l’ergastolo per Calderon per l’omicidio di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli e di riconoscere l’aggravante ... fanpage.it

diabolik chiesta la confermaOmicidio Diabolik, la procura chiede la conferma dell'ergastolo per Calderon e insiste: È delitto di mafiaL'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato di essere l'autore materiale del raid. Sentenza di appello il prossimo 5 marzo ... romatoday.it