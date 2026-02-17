Diabolik chiesta la conferma dell'ergastolo per il killer di Piscitelli | Delitto di stampo mafioso

La Procura generale ha chiesto di confermare l’ergastolo per Calderon per l’omicidio di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli e di riconoscere l’aggravante mafiosa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gustavo Aleandro Musumeci, conosciuto come Calderon, ha ricevuto una richiesta di ergastolo per l’omicidio di Diabolik, un episodio che le forze dell’ordine collegano a un’attività mafiosa.

Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio.

