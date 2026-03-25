Yana uccisa e fatta sparire in un trolley l’accusa insiste | delitto premeditato ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru Stratan

Da ilgiorno.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un processo si sta svolgendo a Mantova riguardo alla morte di Yana Malaiko, il cui corpo è stato trovato nascosto in un trolley. L’accusa sostiene che l’ex fidanzato abbia pianificato e commesso l’omicidio in modo accurato, chiedendo per lui la condanna all’ergastolo. La vicenda risale a pochi mesi fa e al momento si stanno ascoltando le testimonianze dei testimoni e le parti coinvolte.

Mantova, 25 marzo 2025 – ''Yana Malaiko è stata uccisa da Dumitru Stratan in modo sofisticato, pensato, organizzato ''. Quella all' ergastolo è la giusta condanna. Davanti alla Corte d'assise d'appello di Brescia non hanno dubbi i rappresentanti dell'accusa e con la difesa è battaglia sulla premeditazione: è il punto nodale, quello su cui si gioca il carcere a vita. Il 6 marzo del 2025 i giudici della Corte d'assise di Mantova avevano condannato Dumitru Straran, detto Dima, 36 anni, moldavo, a vent'anni di carcere per omicidio volontario ''con dolo d'impeto'' e occultamento di cadavere. Yana uccisa e fatta sparire in un trolley: ecco perché l’ex fidanzato non ha avuto l’ergastolo Era caduta la premeditazione per la quale il pm Lucia Lombardo si era espressa per il massimo della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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