Yana uccisa e fatta sparire in un trolley l’accusa insiste | delitto premeditato ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru Stratan

Un processo si sta svolgendo a Mantova riguardo alla morte di Yana Malaiko, il cui corpo è stato trovato nascosto in un trolley. L’accusa sostiene che l’ex fidanzato abbia pianificato e commesso l’omicidio in modo accurato, chiedendo per lui la condanna all’ergastolo. La vicenda risale a pochi mesi fa e al momento si stanno ascoltando le testimonianze dei testimoni e le parti coinvolte.

Mantova, 25 marzo 2025 – ''Yana Malaiko è stata uccisa da Dumitru Stratan in modo sofisticato, pensato, organizzato ''. Quella all' ergastolo è la giusta condanna. Davanti alla Corte d'assise d'appello di Brescia non hanno dubbi i rappresentanti dell'accusa e con la difesa è battaglia sulla premeditazione: è il punto nodale, quello su cui si gioca il carcere a vita. Il 6 marzo del 2025 i giudici della Corte d'assise di Mantova avevano condannato Dumitru Straran, detto Dima, 36 anni, moldavo, a vent'anni di carcere per omicidio volontario ''con dolo d'impeto'' e occultamento di cadavere. Yana uccisa e fatta sparire in un trolley: ecco perché l’ex fidanzato non ha avuto l’ergastolo Era caduta la premeditazione per la quale il pm Lucia Lombardo si era espressa per il massimo della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru Stratan Articoli correlati Femminicido di Yana Malaiko, si torna in aula: per l'ex fidanzato Dumitru Stratan processo di secondo gradoCastiglione della Stiviere (Mantova), 21 gennaio 2026 – L'omicidio di Yana Malaiko e l'occultamento del suo cadavere saranno il 25 marzo davanti alla... Leggi anche: Auriane, stordita e uccisa nella chiesetta, il pm: “Ergastolo per Sohaib Teima, omicidio premeditato” Altri aggiornamenti su Dumitru Stratan Argomenti discussi: Femminicidio Yana Malaiko, al via l’appello a Brescia: al centro la premeditazione. Yana uccisa e fatta sparire in un trolley, l’accusa insiste: delitto premeditato, ergastolo per l’ex fidanzato Dumitru StratanIn primo grado l’uomo era stato condannato a vent’anni, ora il processo d’Appello. Il padre della vittima: Chi progetta un femminicidio deve sapere che non può sperare di essere fuori dal carcere dop ... ilgiorno.it Omicidio di Yana Malaiko, il processo d'appello all'ex fidanzatoSono passati tre anni dall’omicidio di Yana Malaiko, a Castiglione delle Stiviere. La vicenda torna in tribunale a Brescia nel processo d’appello a carico di Dumitru Stratan, condannato a 20 anni in p ... rainews.it