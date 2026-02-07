Giffoni Sei Casali riscopre le sue radici | un libro svela storia dei Picentini e dello Stato di Giffoni

Giffoni Sei Casali si prepara a riscoprire le sue radici con un evento speciale. Il prossimo 21 febbraio, la storia dei Picentini e dello Stato di Giffoni torna protagonista in un libro che racconta una civiltà ormai perduta. La presentazione attirerà appassionati e curiosi, pronti a riscoprire un passato spesso dimenticato.

Il racconto di una civiltà perduta, dei Picentini e dello Stato di Giffoni, giungerà al centro della scena culturale di Giffoni Sei Casali il prossimo 21 febbraio. Un libro, intitolato "Una Storia Importante", si propone di svelare le radici storiche di un territorio ricco di passato, dalla distruzione di Picentia fino alla nascita dello Stato di Giffoni, passando per l'importanza strategica della Via Popilia. L'evento, che si terrà nell'aula consiliare di Capitignano, rappresenta un'occasione unica per immergersi in un viaggio nel tempo, alla riscoperta di un patrimonio culturale spesso dimenticato.

