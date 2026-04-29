Delfin ora è più efficiente come voleva il fondatore

Delfin ha adottato misure per migliorare la propria efficienza, seguendo le indicazioni del fondatore. La semplificazione dei processi è stata al centro delle modifiche apportate, come dichiarato da un rappresentante dell’azienda. La strategia mira a rendere più snelli i flussi di lavoro, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e le operazioni quotidiane. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sui risultati attesi di queste modifiche.

«Semplificare è sempre una cosa buona. Questo ce l'ha insegnato Leonardo Del Vecchio». Francesco Milleri, ad e presidente di EssilorLuxottica nonché presidente di Delfin, la holding che detiene tra l' altro il 32,4% del gigante dell'occhialeria, ha commentato con queste parole l'avvio dell'acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio delle quote dei fratelli Paola e Luca, per salire al 37,5% della cassaforte. «È un processo che porta alla semplificazione: se rimarranno 6 o 5 azionisti con le loro diversità, sarà molto più facile trovare delle soluzioni buone per la società e per il Paese», ha detto Milleri a margine dell'assemblea Essilux riunita a Parigi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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