Dopo il voto referendario Borrelli | Ora un sistema penale giusto ed efficiente

Dopo il voto referendario, un rappresentante ha dichiarato che è necessario un sistema penale che sia giusto ed efficiente. Il corpo elettorale ha espresso il proprio parere su una riforma costituzionale che avrebbe potuto influenzare significativamente la tutela dei diritti di tutti. La consultazione è stata caratterizzata da un’affluenza elevata e da un dibattito acceso sui cambiamenti proposti.

Il procuratore di Reggio Calabria sottolinea la necessità di riforme capaci di garantire processi più rapidi, senza limitare l’azione dei magistrati e con maggiori risorse per il sistema giudiziario Il corpo elettorale si è pronunziato su una riforma della Costituzione che sarebbe stata capace di incidere profondamente sull'efficacia della tutela dei diritti di tutti". A dirlo il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli, commentando il risultato elettorale del Referendum sulla giustizia. "Finita la campagna referendaria - ha aggiunto - si ricomincia. Speriamo su basi nuove. È il momento di mettere da parte le polemiche e di provare a costituire tutti insieme un sistema penale e processuale giusto ed efficiente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dopo il voto referendario, Borrelli: "Ora un sistema penale giusto ed efficiente" Articoli correlati Dopo il voto referendario, Avs rilancia: "Ora confronto urgente su comunali e circoscrizioni"Archiviato il voto, l’attenzione si sposta già al prossimo appuntamento elettorale, con uno sguardo rivolto alle imminenti amministrative Proprio per... Umbria, ecco il "Comitato civico referendario per un giusto Sì"Il “Comitato civico referendario per un giusto Sì”, che “aderisce alla rete nazionale dei comitati impegnati a promuovere una riflessione pubblica... Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dopo il voto referendario Borrelli Ora... Temi più discussi: Referendum Costituzionale. Si vota il 22 e 23 marzo; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito; Come cambia la partita politica del 2027 dopo la vittoria del No al referendum; Referendum giustizia: la vittoria del NO apre le politiche del 2027. Dopo la vittoria del NO alla riforma tra le forze che hanno sostenuto il SI o la libera scelta le prime dichiarazioniDopo la vittoria del NO alla riforma tra le forze che hanno sostenuto il SI o la libera scelta le prime dichiarazioni ... rainews.it Effetto domino sul governo dopo il voto: si dimettono Delmastro e BartolozziGiorgia Meloni, al termine di una mattinata di vertici d’emergenza a Palazzo Chigi, accelera sul rimpasto tecnico per offrire una risposta politica immediata al voto popolare e arginare l'onda d'urto ... varesenews.it Traffico completamente paralizzato da prima di Grumello a dopo Pontoglio in autostrada a causa di un incidente mortale in A4. Code in aumento. Segui gli aggiornamenti su ecodibergamo.it, link in bio. #ecodibergamo #cuorebergamasco #notiziebergamo # - facebook.com facebook Dopo la separazione col Marsiglia, Roberto De Zerbi non allenerà altre squadre in questa stagione: l'allenatore vuole aspettare fine anno per poi valutare le possibilità che ci saranno per ripartire x.com