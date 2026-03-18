Nordio si contraddice | ora sostiene che la riforma renderà la giustizia più efficiente

Il ministro Nordio ha sostenuto che la riforma sulla separazione delle carriere renderà la giustizia più efficiente. In precedenza, le sue posizioni erano differenti, ma ora afferma che questa modifica porterà benefici nel sistema giudiziario. La sua dichiarazione riguarda direttamente le aspettative di miglioramento nel funzionamento della giustizia. La sua opinione viene presentata come un punto fermo della nuova strategia politica.

Il ministro Nordio difende la riforma sulla separazione delle carriere e per convincere gli elettori della sua bontà assicura che migliorerà la giustizia. Peccato che fino a non troppo tempo fa dicesse l'esatto contrario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Riforma giustizia: Avellino nel dibattito per il referendum, Sì a separazione carriere e autogoverno più efficiente.Avellino si mobilita per il referendum sulla giustizia: il fronte del Sì punta a separare le carriere e riformare l’autogoverno Un intenso dibattito...

Leggi anche: "Con la riforma giustizia più efficiente". Referendum, la promessa di Meloni

Nordio spiega a cosa serve la riforma della giustizia

Tutto quello che riguarda Nordio si contraddice ora sostiene che...

Argomenti discussi: 80 azioni disciplinari in tre anni: Nordio ora propone di abolire il proprio potere.

Se vince il Sì è già pronto il piano per commissariare NordioSe la riforma dovesse superare il vaglio del referendum bisognerà scrivere le norme che la fanno funzionare. Meloni invita già al tavolo ... huffingtonpost.it

Referendum, Nordio: «La riforma della giustizia garantisce più equilibrio e maggiore responsabilità»Carlo Nordio sarà oggi a Napoli per i festeggiamenti del 209° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria. E da Napoli rilancia, a poche ore ormai dal voto referendario, le ... ilmattino.it