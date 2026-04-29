Degrado alla Stazione Prenestina | l’allarme di Forza Italia

Nella zona della Stazione Prenestina, nel V Municipio di Roma, si registra un accumulo di rifiuti e uno stato di abbandono che interessa aree vicino a campi sportivi e edifici residenziali. Un rappresentante politico del centrodestra ha segnalato che i fondi destinati alla bonifica di queste zone non sono stati mai impiegati. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Roma, nel V Municipio rifiuti e abbandono vicino a campi sportivi e palazzi: Maritato denuncia fondi per la bonifica mai utilizzati. “Tra presunte rigenerazioni e reale disinteresse, siamo a raccontarvi una storia di vero degrado e ci spiace sottolineare che, nel V Municipio, basta allontanarsi un po’ dalle zone più frequentate e si piomba nella più cupa desolazione”. Lo dichiara il segretario di Forza Italia in Municipio V Michel Emi Maritato in una nota stampa inviata ai media. “Stazione Prenestina, un vulnus per il nostro territorio. Potremmo definirla un non luogo, depotenziata negli anni a favore della vicina Tiburtina e così isolata, nonostante le strade di collegamento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Degrado alla Stazione Prenestina: l’allarme di Forza Italia Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti e degrado alla stazione del parco Arbostella, la denuncia Foglianise, strade provinciali in pericolo: Forza Italia denuncia degrado e rischi per automobilistiAgostino Martini, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Foglianise, e Antonio Lombardi, Segretario Cittadino di Forza Italia, tornano a...