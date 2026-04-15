Rifiuti e degrado alla stazione del parco Arbostella la denuncia

Un lettore ha segnalato la presenza di rifiuti e degrado presso la stazione della metropolitana situata nel parco Arbostella. La denuncia riguarda il cattivo stato di pulizia e l'abbandono di materiali di scarto nella zona. La segnalazione è stata inviata alla redazione per evidenziare la situazione e sollecitare eventuali interventi di ripristino. La questione riguarda l’area pubblica frequentata quotidianamente da cittadini e pendolari.

Incivili alla stazione della metropolitana al parco Arbostella. Questa la segnalazione giunta in redazione da un nostro lettore. "Rifiuti di ogni genere (bottiglie, carte, contenitori di plastica abbandonati sui binari). Una vergogna - si legge - e anche un pericolo. Inoltre anche gli arredi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, si allaga la metro al Parco Arbostella: la denuncia Rifiuti, amianto e roditori a Cava: la denuncia del degrado arriva in ProcuraIl nucleo Prevenzione Reati Ambientali dell'Aisa di Salerno, a seguito di mirati sopralluoghi sul territorio di Cava, denuncia una grave e diffusa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Polo, emergenza rifiuti alla Torre Cimabue: lanci dalle finestre e degrado senza fine dal 2018; Degrado alla Zisa: Cortile Barcellona pieno di rifiuti ingombranti :: Segnalazione a Palermo; Rifiuti e degrado anche a Pasquetta, a Lodi Isola Carolina in balìa di gruppi di giovani; Palermo, i residenti dello Zen contro rifiuti e degrado: al via una pulizia collettiva. Degrado alla Zisa: Cortile Barcellona pieno di rifiuti ingombrantiScrivo in qualità di proprietaria di un immobile al piano terra sito in cortile Barcellona, in zona Zisa, per denunciare lo stato di totale abbandono e degrado in cui versa l’area, a pochi passi dai c ... palermotoday.it Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, residenti esasperati: paghiamo le tasse ma viviamo tra rifiuti e degradoA Reggio Calabria torna alta l’attenzione sul problema della raccolta dei rifiuti. A segnalarlo è un lettore di StrettoWeb e cittadino residente in Via Reggio Campi, nel Rione G, che denuncia una situ ... strettoweb.com Frequento da anni queste zone e il fenomeno di lasciare rifiuti e distruggere manufatti è ormai sempre più diffuso” facebook Pubblicato l'avviso pubblico per le proposte di affidamento per l'impianto chiusura rifiuti x.com