La provincia di Benevento deve intervenire subito sulle strade di Foglianise, che si trovano in condizioni pericolose. I rappresentanti di Forza Italia denunciano da tempo il degrado di alcune strade provinciali e chiedono un intervento rapido per mettere in sicurezza automobilisti e cittadini. La situazione si aggrava, e ora la richiesta di intervento diventa più forte.

Agostino Martini, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Foglianise, e Antonio Lombardi, Segretario Cittadino di Forza Italia, tornano a denunciare lo stato di abbandono in cui versano la Strada Provinciale n. 109 e la Strada Provinciale n. 154. Due arterie fondamentali per la mobilità locale, oggi ridotte a un livello di pericolosità inaccettabile. Una situazione tutt’altro che improvvisa: Martini e Lombardi ricordano che le criticità sono state segnalate e sollecitate più volte, attraverso interventi politici e richieste rimaste però inascoltate. Nel frattempo, il degrado della pavimentazione stradale è peggiorato, trasformando le due strade in un rischio quotidiano per automobilisti, residenti e mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Foglianise, strade provinciali in pericolo: Forza Italia denuncia degrado e rischi per automobilisti

