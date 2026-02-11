Raccolta fondi a nome del comune? Fate attenzione a chi vi chiede soldi

Alcuni cittadini segnalano di aver ricevuto richieste di soldi a nome del Comune di Laives. Il municipio precisa che non ha autorizzato nessuna raccolta fondi e non è coinvolto in queste iniziative. La gente si preoccupa e chiede chiarimenti, ma per ora non ci sono conferme ufficiali.

Raccolta fondi a proprio nome o con il proprio benestare? Il comune di Laives dice di no. O meglio, dice di non essere a conoscenza né di aver autorizzato chicchessia per queste raccolte fondi di cui si parla in paese. In altre parole, sembra esserci una truffa in atto, con persone che.

