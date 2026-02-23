ai e campagne elettorali serve una legge per tutelare il voto

L’uso dell’intelligenza artificiale nelle campagne elettorali ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza del voto. La mancanza di regole chiare crea rischi di manipolazione e disinformazione. Gli esperti chiedono norme specifiche per proteggere i cittadini e garantire un processo elettorale equo. La discussione si intensifica in vista delle prossime consultazioni, mentre si cerca di definire un quadro normativo che possa regolamentare le tecnologie emergenti. La questione rimane aperta e ancora senza risposte definitive.

Manca poco più di un anno alle prossime elezioni politiche e una domanda inizia a farsi strada nel dibattito pubblico: riuscirà l'Italia a dotarsi di regole efficaci sull'uso dell'intelligenza artificiale prima del voto? Il timore è quello di una campagna elettorale segnata da fake news, contenuti manipolati e deepfake capaci di influenzare l'opinione pubblica in modo massiccio. Da gennaio 2025 è depositata alla Camera una proposta di legge che punta proprio a regolamentare l'impiego dell'AI nelle campagne elettorali e referendarie. Il testo prevede il divieto esplicito di deepfake, l'obbligo di etichettare i contenuti generati artificialmente e sanzioni penali fino a quattro anni di reclusione per chi diffonde materiale manipolato con l'intento di alterare il voto.

