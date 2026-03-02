Firme elettorali false alle ultime amministrative a Giugliano Di Fenza non risponde al pm

Durante le ultime amministrative a Giugliano, sono state riscontrate firme elettorali false legate alla candidatura di Diego D’Alterio. Pasquale Di Fenza, ex consigliere regionale, è stato chiamato a rispondere alle domande degli inquirenti ma ha deciso di non farlo. L’indagine riguarda le modalità di raccolta delle firme e il rispetto delle procedure previste per le elezioni.

Pasquale Di Fenza, ex consigliere regionale, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti nell'ambito dell'indagine sulle presunte firme false legate alle ultime elezioni amministrative di Giugliano, che hanno visto l'elezione del candidato di centrosinistra, Diego D'Alterio. Dopo l'avviso di garanzia notificato pochi giorni fa, è questa la linea difensiva che al momento il politico ha scelto di adottare in accordo con il suo avvocato, Luigi Poziello. L'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, punta a fare luce su alcune sottoscrizioni ritenute sospette. Secondo l'ipotesi accusatoria, diversi cittadini si sarebbero ritrovati indicati come firmatari di liste elettorali senza esserne a conoscenza. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella raccolta e nell'autenticazione delle firme per la presentazione delle liste in occasione delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Diversi i soggetti iscritti nel registro degli indagati