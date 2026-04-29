In un intervento pubblico, un leader sindacale ha commentato il contenuto del decreto approvato il Primo Maggio, evidenziando come nessuna somma prevista nel provvedimento sia destinata ai lavoratori, ma esclusivamente alle imprese. Nel suo discorso, ha sottolineato la circostanza, considerandola insolita, dato che si tratta di una giornata simbolica per la festa dei lavoratori. La sua osservazione mira a far notare la distribuzione delle risorse prevista dal decreto.

“ Decreto primo maggio? Ho trovato singolare che il giorno della festa dei lavoratori tutti i soldi dentro il provvedimento sono per le imprese, per i lavoratori non c’è un euro in quel provvedimento, forse bisognerebbe segnalarglielo”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa a Roma per il concerto del primo maggio. “Tra l’altro – ha proseguito – l’esperienza dovrebbe insegnare che continuare a dare incentivi alle imprese per fare assunzioni non sta determinando un incremento delle assunzioni, perché un’impresa, per assumere, ha bisogno di lavorare e se ha bisogno di lavorare non capisco perché devo continuare a incentivare e non a spendere quei soldi per far fare investimenti e creare una situazione davvero diversa”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Decreto Primo Maggio, Landini: Non un euro per lavoratori, solo per imprese

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