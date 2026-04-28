Proroga dei bonus sulle assunzioni di giovani, donne e nell’area Zes, che varranno solo per chi applica il "salario giusto" (cioè quello dei contratti collettivi più rappresentativi). Ma anche un mini-adeguamento degli stipendi all'inflazione per i contratti di lavoro scaduti. E ancora, nuove tutele per i rider e un monitoraggio più efficace sul livello delle retribuzioni in Italia. Sono le novità principali sul lavoro contenute nel nuovo decreto Primo Maggio del governo, varato oggi dal Consiglio dei ministri, con una dote di un miliardo di euro di nuovi stanziamenti. Decreto salutato con entusiasmo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo il via libera al provvedimento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Decreto Lavoro, dal salario giusto all'aumento di stipendio per i contratti scaduti fino alle novità sulle pensioni: ecco cosa prevede

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Cosa c’è nel decreto lavoro: dal “bonus giovani” all’isopensione e i rinnovi dei contratti. Le novità su rider, “salario giusto” e congedo parentaleIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sul lavoro che mette in campo circa un miliardo di euro tra incentivi e sgravi.

Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Decreto lavoro Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti.

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Cosa c’è nel nuovo decreto sul lavoro del governo x.com

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