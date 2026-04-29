Decreto Lavoro Nuova Collaborazione | grave esclusione domestico così si ignora pilastro welfare

Da periodicodaily.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Decreto Lavoro recentemente approvato in Consiglio dei ministri ha suscitato reazioni di rammarico per l'esclusione, ancora una volta, del settore del lavoro domestico. Questa decisione ha sollevato critiche da parte di rappresentanti del settore, che vedono questa omissione come una mancanza di considerazione per un pilastro del welfare familiare. La questione evidenzia come alcune categorie non siano state coinvolte nelle nuove misure legislative.

(Adnkronos) – "Esprimiamo forte rammarico per l’esclusione, ancora una volta, del lavoro domestico dal Decreto lavoro approvato in Consiglio dei ministri. Una scelta che rischia di sottovalutare il valore strategico di un settore che rappresenta un pilastro silenzioso del nostro welfare e della tenuta sociale del Paese". Lo dichiara all'AdnkronosLabitalia Alfredo Savia, presidente di Nuova.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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