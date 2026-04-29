Decreto Lavoro Nuova Collaborazione | grave esclusione domestico così si ignora pilastro welfare

Il Decreto Lavoro recentemente approvato in Consiglio dei ministri ha suscitato reazioni di rammarico per l'esclusione, ancora una volta, del settore del lavoro domestico. Questa decisione ha sollevato critiche da parte di rappresentanti del settore, che vedono questa omissione come una mancanza di considerazione per un pilastro del welfare familiare. La questione evidenzia come alcune categorie non siano state coinvolte nelle nuove misure legislative.

(Adnkronos) – "Esprimiamo forte rammarico per l’esclusione, ancora una volta, del lavoro domestico dal Decreto lavoro approvato in Consiglio dei ministri. Una scelta che rischia di sottovalutare il valore strategico di un settore che rappresenta un pilastro silenzioso del nostro welfare e della tenuta sociale del Paese". Lo dichiara all'AdnkronosLabitalia Alfredo Savia, presidente di Nuova.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate "Lavoro domestico nel parmense: un pilastro del welfare con diverse zone d'ombra"A commentarli è Maurizio Miati, segretario generale FILCAMS CGIL Parma, che aggiunge: "Nel 2024, nel nostro territorio, si contano 3. Senza esclusione di colpi: Michaela Coel al lavoro su una nuova versione del filmIl mondo delle arti marziali, alla base del cult con star Jean-Claude Van Damme, tornerà sul grande schermo grazie a Michaela Coel. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sì al decreto 1° Maggio, niente retroattività dei rinnovi. Contratti pirata, rider: cosa prevede; Conversione del Decreto PNRR 2026: cosa cambia per datori di lavoro e lavoratori tra TFR e Assegno Unico - Artser; Nuova area sito Eu-Osha normativa sicurezza, approvvigionamenti; Obbligo di trasparenza retributiva: a chi e come si applica. Decreto Lavoro, Nuova Collaborazione: grave esclusione domestico, così si ignora pilastro welfareIl presidente Alfredo Savia: 'L’assenza di misure dedicate alla qualificazione professionale nel lavoro di cura, presenti nelle bozze precedenti, priva il comparto di strumenti fondamentali per garant ... adnkronos.com Decreto lavoro 2026 approvato dal CdM: salario giusto, incentivi e stop al caporalato digitaleNuovo decreto lavoro: incentivi assunzioni, salario giusto e stretta sul caporalato digitale. Tutte le novità su tutele e occupazione. diritto.it Decreto Lavoro, Sbarra: "governo Meloni rafforza incentivi per occupazione stabile" - facebook.com facebook Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene per garantire un salario giusto e una contrattazione di qualità, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. x.com