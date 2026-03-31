Lavoro domestico nel parmense | un pilastro del welfare con diverse zone d' ombra

Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Domina, nel parmense il lavoro domestico rappresenta una componente significativa del sistema di protezione sociale. I dati indicano che questa attività non è più un fenomeno marginale, ma una presenza consolidata in molte famiglie della zona. Tuttavia, il rapporto evidenzia anche alcune criticità legate a questa realtà, che coinvolgono aspetti legali e di tutela dei lavoratori.

A commentarli è Maurizio Miati, segretario generale FILCAMS CGIL Parma, che aggiunge: "Nel 2024, nel nostro territorio, si contano 3.694 badanti regolarmente assunte e 3.182 colf. Dietro questi numeri vive una forza lavoro composta al 92% da donne e per l’80% da lavoratrici di origine straniera. Nella nostra provincia, il rapporto è di circa 10 assistenti familiari ogni 100 anziani over 80, mentre per le colf si registra una densità che supera la quota di 7 ogni 1.000 abitanti". "Parliamo di lavoratrici che entrano nell’intimità delle nostre case, che si prendono cura della dignità quotidiana dei nostri cari. Eppure, nonostante questo ruolo sociale fondamentale restano troppo spesso confinate in un quadro normativo fragile, che penalizza sia chi lavora, sia le famiglie che ricevono assistenza". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Quasi 70mila lavoratrici e lavoratori domestici in regola in Emilia RomagnaIn grande maggioranza donne (92%), straniere (79,8%) e provenienti soprattutto dall’Est Europa (54,3%), con la componente italiana che rappresenta appena un quinto del totale. Badanti soprattutto, 44. msn.com

In grande maggioranza donne (92%), straniere (79,8%) e provenienti dall’Est Europa (54,3%). Sono i numeri del 7^ Rapporto annuale promosso dall’Osservatorio Domina, associazione nazionale Famiglie datori di lavoro domestico, su lavoratori e lavoratrici - facebook.com facebook

#Lavoro domestico. 7^ Rapporto annuale Domina: in Emilia-Romagna quasi 70mila lavoratrici e lavoratori domestici regolarmente assunti, per il 92% donne, straniere (79,8%), in maggioranza dell’Est Europa (54,3%). La #notizia regioneer.it/lavorodomestic x.com