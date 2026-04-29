Decreto lavoro arriva il salario giusto

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce un incentivo di un miliardo di euro alle imprese che rispettano i contratti e non applicano paghe al ribasso. La misura, nota come “salario equo”, sarà adottata prima del Primo maggio e mira a favorire condizioni salariali più corrette nel settore del lavoro. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo, con l’obiettivo di sostenere le aziende che adottano politiche retributive trasparenti.

Arriva il “salario equo”: 1 miliardo di incentivi alle imprese che non applicano paghe al ribasso. Via libera di Palazzo Chigi al decreto Lavoro, il testo approvato dal Consiglio dei ministri in vista del Primo maggio. Il pacchetto e i bonus La dotazione è di circa un miliardo di euro. Partono nuovi incentivi per giovani, donne e Sud: fino a 650 euro al mese per le assunzioni di under 35 e fino a 800 euro per le lavoratrici in condizioni di svantaggio nelle aree Zes. Previste anche misure contro il caporalato digitale e maggiori garanzie per i rider. Sui rinnovi contrattuali, se non si chiude l’accordo entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni saranno adeguate in via forfettaria al 30% dell’inflazione Ipca.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Decreto lavoro, arriva il salario giusto Decreto Primo Maggio 2026 Cosa cambia davvero per lavoro e buste paga Notizie correlate Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi "non sottopaga": tutte le novità del "Decreto Lavoro"Via libera del Consiglio dei ministri al decreto lavoro, il nuovo provvedimento in vista del Primo maggio che sancisce l’arrivo del salario giusto:... Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Decreto Lavoro, arriva il salario giusto; Decreto Primo maggio, il nodo delle coperture. Decreto Lavoro, arriva il salario giusto: incentivi per 1 miliardo di euro a chi «non sottopaga». Taglio accise: attenziona massima sul gasolioIl Consiglio dei Ministri segna una svolta netta nella strategia economica dell’esecutivo, mettendo a segno un doppio colpo su energia e occupazione. La presidente Giorgia Meloni, scesa ... leggo.it Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga''Quasi un miliardo di incentivi occupazionali, il taglio del cuneo oggi vale mille euro per chi ne guadagna 32mila' (ANSA) ... ansa.it Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto lavoro, varandolo in vista del 1° maggio. La norma contiene misure sul salario giusto, sugli incentivi all’occupazione e sul contrasto al caporalato digitale. Giorgia Meloni, presidente del consiglio, sottolinea - facebook.com facebook RT @GiorgiaMeloni: Decreto Lavoro, la mia conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. x.com