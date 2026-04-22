Riabilitazione docente sanzionato | guida e modello di istanza al Dirigente

Un docente sanzionato può richiedere la riabilitazione dopo due anni dalla sanzione, a condizione che abbia mantenuto un comportamento corretto nel tempo. Secondo l’articolo 501 del D.Lgs. n. 2971994, la sanzione perde efficacia se, trascorso questo periodo, il docente presenta una richiesta formale. Di seguito vengono illustrati i passaggi necessari e un modello di istanza da inoltrare al dirigente scolastico.

L’art. 501 del D.Lgs. n. 2971994 disciplina l’istituto della riabilitazione, prevedendo che le sanzioni disciplinari cessino di produrre effetti giuridici qualora, trascorsi due anni dalla loro irrogazione, il docente – che abbia mantenuto una condotta meritevole – ne faccia richiesta. La guida – Il modello – Riservato agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti:. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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