Verbale del Comitato di valutazione per la riabilitazione del docente sanzionato | scarica fac-simile operativo
È stato pubblicato il fac-simile del verbale del Comitato di valutazione incaricato di esprimere un giudizio sulla richiesta di riabilitazione di un docente sanzionato. Il documento, disponibile online, rappresenta l’atto attraverso cui il Comitato comunica la propria valutazione relativa alla richiesta di reintegro professionale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sanzione o sulle eventuali decisioni prese.
Il fac-simile di verbale si riferisce all’atto con cui il Comitato di valutazione esprime il proprio giudizio sulla richiesta di riabilitazione del docente sanzionato. Il documento formalizza l’esito della valutazione della condotta successiva alla sanzione, sulla base della relazione del dirigente scolastico e dei criteri previsti dall’art. 448 del D.Lgs. n. 2971994, costituendo passaggio essenziale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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