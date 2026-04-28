Verbale del Comitato di valutazione per la riabilitazione del docente sanzionato | scarica fac-simile operativo

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il fac-simile del verbale del Comitato di valutazione incaricato di esprimere un giudizio sulla richiesta di riabilitazione di un docente sanzionato. Il documento, disponibile online, rappresenta l’atto attraverso cui il Comitato comunica la propria valutazione relativa alla richiesta di reintegro professionale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sanzione o sulle eventuali decisioni prese.

Il fac-simile di verbale si riferisce all’atto con cui il Comitato di valutazione esprime il proprio giudizio sulla richiesta di riabilitazione del docente sanzionato. Il documento formalizza l’esito della valutazione della condotta successiva alla sanzione, sulla base della relazione del dirigente scolastico e dei criteri previsti dall’art. 448 del D.Lgs. n. 2971994, costituendo passaggio essenziale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Riabilitazione docente sanzionato: guida e modello di istanza al Dirigente

Leggi anche: Il quesito referendario del 22 e 23 marzo e fac-simile scheda

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Abbanoa: il fumo e l’arrosto. Documenti inediti e reati possibili; L'ex arbitro: 'Le bussate al Var? Tutti sapevano del divieto'; Rete del filobus, ultimatum alla maggioranza: consultazione o ricorso al Tar; Nasce a Vanzaghello comitato costituente di Futuro nazionale. Primo gazebo il 26.

verbale del comitato verbale del comitato diReferendum Maiori, reclamo del Comitato promotorreIl Comitato promotore del referendum popolare nel Comune di Maiori  ha presentato formale reclamo contro il verbale con cui la Commissione per i referendum ha ... gazzettadisalerno.it

Manifestazione estrema destra, Lepore: Ecco il verbale del Comitato sicurezza. Non dovevano sfilareDopo l'inedito scontro istituzionale con la Prefettura sulla concessione della piazza ai Patrioti, il sindaco mostra le carte che confermano la sua versione dei fatti La Questura attraverso la Digos ... rainews.it

Digita per trovare news e video correlati.