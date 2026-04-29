Debito da 2 milioni dell' ex sindaco Antonino | scontro in aula tra Rossi e l' assessore Maglie

Durante la seduta del consiglio comunale di Brindisi, si è verificato un acceso scambio tra il consigliere comunale e l'assessore agli Affari legali. La discussione ha riguardato un debito di due milioni di euro dell'ex sindaco. L'evento si è svolto mercoledì 29 aprile e ha coinvolto direttamente le figure politiche presenti in aula. Nessuna altra informazione sui dettagli o sulle conseguenze dell'episodio è stata comunicata.

BRINDISI - Un botta e risposta fra il consigliere comunale Riccardo Rossi e l'assessore agli Affari legali del Comune di Brindisi, Daniela Maglie, ha animato la seduta odierna (mercoledì 29 aprile) del consiglio comunale di Brindisi. Il nodo del contendere riguarda la mancata costituzione del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Calabria, maltempo e rifiuti: scontro tra sindaco e assessore, dati alla mano sulla gestione dell’emergenza.La Calabria al Centro di una Polemica sulla Gestione dei Rifiuti: Straface Contesta il Sindaco Stasi L’assessore regionale Pasqualina Straface ha... Servizi per minori, è caos in aula. Scontro tra sindaco e opposizioniLe opposizioni abbandonano l’aula e attaccano il sindaco Matteo Piuri, accusandolo di scarso rispetto e di mancanza di democrazia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sotheby’s riparte, ma il nodo debito non è sciolto; MAIRE colloca con successo un nuovo finanziamento Schuldschein Sust...; Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euro; Linee Lecco: utile record, debiti giù e 14 bus elettrici. I dettagli. Per Saks global countdown sul debito da 2,2 miliardi di dollariSaks global affronta un debito critico di 2,2 miliardi di dollari, con una scadenza imminente per il pagamento degli interessi. Operazioni immobiliari strategiche mirano a generare liquidità, ma ... milanofinanza.it Pirelli: rifinanzia debito, nuove linee bancarie da 2,1 mld a 5 anni(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - Pirelli ha sottoscritto un contratto per nuove linee bancarie multicurrency a 5 anni da 2,1 miliardi di euro in totale 'con un pool di primarie banche ... ilsole24ore.com Buongiorno gruppo! Dopo la ricostruzione delle carriera si trova da qualche parte se ci sarà un conguaglio di credito o di debito - facebook.com facebook Tentato omicidio in Piazza Baldissero per un debito da 30 mila euro, arrestate 4 persone: tre coltellate, al collo, alla schiena e ad una gamba, avrebbero ucciso un 53enne marocchino se non fossero arrivati subito i carabinieri a salvarlo. x.com